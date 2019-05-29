В Петербурге продают паспорт балерины Улановой и первый выпуск «Санкт-Петербургских ведомостей»

Северная столица поражает не только культурным наследием, но и своими сокровищами в интернете.

В Петербурге продают загранпаспорт известной советской балерины Галины Улановой. Документ выставили на продажу через сервис «Авито». Сообщается, что паспорт был выдан артистке балета 23 апреля 1992 года, а на его страницах имеется несколько штампов о выезде заграницу.

Продавец лота уверяет, что документ настоящий и при желании покупателя можно провести криминалистическую подлинность паспорта. Стоимость загранпаспорта Галины Улановой – 350 тысяч рублей.

Еще один лот представляет собой первый выпуск старейшей российской газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Первый выпуск издания датируется 1728 годом. Продавец уверяет, что самый первый выпуск газеты находится у него, а в стенах редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» хранится копия. Приобрести раритетный лот он предлагает за 475 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге продают визитку Путина за 650 тысяч рублей.