Весна 2019 года в Петербурге установила несколько рекордов

В апреле 28 дней из 30 светило солнце. Фото: pixabay.com

В апреле 28 дней из 30 светило солнце. Фото: pixabay.com

Погода в этом сезоне запомнилась теплом и малым количеством дождей в апреле.

Погода весной 2019 года запомнится жителям Санкт-Петербурга несколькими аномальными показателями. Апрель оказался необычно солнечным, а еще петербуржцы отпраздновали теплый Международный Женский день, сообщила 78.ru лидер группы прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга 29 мая.

Температура всю весну держалась выше нормы на 2-3 градуса. В апреле всего пять дней шел дождь — редкий показатель. Всего во втором месяце весны солнце светило 28 дней из 30.

В марте в Петербурге зафиксировали температурный рекорд на 8 марта. Температура составила 7,5 тепла. Такой теплый день в прошлый раз фиксировали в 2015 году, тогда показатель составил 7,2 градуса. Самыми теплыми днями весны стали 20 и 21 мая — тепло выросло до 28 градусов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что сегодня в Петербурге ждали грозу.