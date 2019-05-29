Весна 2019 года в Петербурге установила несколько рекордов

В апреле 28 дней из 30 светило солнце. Фото: pixabay.com
В апреле 28 дней из 30 светило солнце. Фото: pixabay.com

Погода в этом сезоне запомнилась теплом и малым количеством дождей в апреле.

Погода весной 2019 года запомнится жителям Санкт-Петербурга несколькими аномальными показателями. Апрель оказался необычно солнечным, а еще петербуржцы отпраздновали теплый Международный Женский день, сообщила 78.ru лидер группы прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга 29 мая.

Температура всю весну держалась выше нормы на 2-3 градуса. В апреле всего пять дней шел дождь — редкий показатель. Всего во втором месяце весны солнце светило 28 дней из 30.

В марте в Петербурге зафиксировали температурный рекорд на 8 марта. Температура составила 7,5 тепла. Такой теплый день в прошлый раз фиксировали в 2015 году, тогда показатель составил 7,2 градуса. Самыми теплыми днями весны стали 20 и 21 мая — тепло выросло до 28 градусов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что сегодня в Петербурге ждали грозу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
весна дожди погода рекорды температура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станцию метро “Невский проспект” закрыли в среду вечером
Весна 2019 года в Петербурге установила несколько рекордов
На Балканской площади разогнали ярмарку
В Минздраве обсуждают способы борьбы с весом для пожилых
Художник Loketski: “Интернет — это «рай» для стрит-арта”
Аэропорт Пулково на 50% перевел стоки из Новой в канализацию
В июне в Санкт-Петербурге обновят дорожную разметку
Депутаты МО Морские ворота опоздали с декларацией о доходах