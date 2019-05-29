Синоптики предсказывают Петербургу грозу

Порывы ветра достигнут скорости в 18 м/с — окна лучше не открывать.

Синоптики предсказывают Санкт-Петербургу дожди, ливни и грозу в отдельных районах города, передает ГУ МЧС города 29 мая. В среду ветер с юга будет дуть со скоростью до 11 м/с, а в грозу порывы составят до 18 м/с. В такую погоду МЧС обычно рекомендуют не открывать окна и не стоять под деревьями

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду составит около 18 градусов днем.

Ближайшие 10 дней станут дождливыми и пасмурными, следует из прогноза сервиса Яндекс.Погода. Лишь завтра, в четверг 30 мая, когда гроза пройдет, можно ожидать просветления на небе. В начале июня температура будет держаться выше отметки в 20 градусов тепла, но небо останется облачным.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге очистили улицы города после зимы.