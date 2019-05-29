Чайка: госпрограмма безопасности авиаполетов не соответствует международным требованиям

В России серьезные проблемы с авиацией. Фото: Pixabay
В России серьезные проблемы с авиацией. Фото: Pixabay

Генеральный прокурор Российский Федерации Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме рассказал о серьезных проблемах с авиацией в России.

Он отметил, что государственная программа по обеспечению безопасности полетов не удовлетворяет международные требования. При этом приемлемый и целевой уровни безопасности в стране до сих пор не определены.

Чайка заявил, что программа не актуализировалась более 10 лет, с 2008 года, передает ТАСС.

На данный момент в России недостаточно проработаны необходимые правовые акты, относящиеся к вопросам сертификации и производителей авиатехники, подготовки персонала.

Также не согласованы правила технического обслуживания самолетов, требования к их пригодности, профессиональные программы в сфере подготовки сотрудников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдума запретила коллекторам выискивать долги по коммуналке.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авиация госдума юрий чайка
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