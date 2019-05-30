В Петербурге испытывают новый реагент для очистки питьевой воды

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На главной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят испытания нового реагента «Полиса», который поспособствует более высокой очистки питьевой воды.

В ходе испытаний специалисты «Водоканала» оценят эффективность нового реагента по удалению загрязнений – снижению мутности после первой ступени очистки (в отстойниках), что обеспечит уменьшение грязевой нагрузки на вторую ступень очистки (в скорых фильтрах).

В результате сотрудники «Водоканала» планируют сократить расход воды на промывку фильтров.

Отмечается, что для тестируемый реагент обладает еще одним важным преимуществом – снижением коррозионной активности и повышением уровня рН очищенной воды.

Итоги испытаний планируется подвести уже в начале июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Водоканал» Петербурга расторг некоторые договоры, которые давали избыточную страховую защиту организации. В результате предприятие сэкономило более 300 миллионов рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
«Водоканал Петербурга» испытания реагенты
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