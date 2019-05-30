Трассу Р-21 «Кола» перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В сообщении компании отмечается, что на Ладожском мосту через реку Нева, расположенном на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия в Кировском районе Ленинградской области, будет полностью ограничено движение транспорта в обе стороны.

Напомним, что в связи с проведением ремонтных работ с 14 января по 15 августа 2019 года на Ладожском мосту частично ограничено движение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что тахографический коллапс в Петербурге отложили на год.

По решению премьер-министра России Дмитрия Медведева принятие закона о внедрении тахографов в городских автобусах будет отложено на год. Оборудовать городской транспорт приборами решили не ранее 1 июля 2020 года.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ладожский мост ограничение движения трасса кола
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