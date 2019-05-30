За петербургский вездеход «Шерп» в суде бьются его создатель и производитель

В Петербурге вездеход «Шерп», он же «машина для апокалипсиса», которым восхищались зарубежные журналисты стал яблоком раздора в суде между его создателем и производителем.

Несколько лет назад все мировые СМИ трубили о «Шерпе», кто-то называл его «идеальным средством выживания в случае апокалипсиса», другие утверждали, что новый вездеход «провезет вас по любой поверхности, параллельно уничтожив все на своем пути».

Известно, что придумал автотранспортное средство инженер из Санкт-Петербурга Алексей Гарагашьян, сообщает АБН. Спустя время он за денежное вознаграждение передал свои права предпринимателю из Украины Владимиру Школьнику. Он и его партнер Сергей Самохвалов стали производить вездеходы на территории Санкт-Петербурга и на Украины.

Сейчас их компания подала в арбитражный суд иск к Алексею Гарагашьяну, требуя признания недействительным патента Российской Федерации, который тот зарегистрировал в отношении «Шерпа» в 2018 году.

Сообщается, что прибыль от продаж вездехода только в 2016 г. исчислялась 44 млн рублей. Создатель и производитель аппарата пока никак не комментируют происходящее, однако, им обоим есть за что побороться.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».