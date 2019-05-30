В Петербурге заменят асфальт на Новгородской улице и улице Рихарда Зорге

Ремонт дорог идет по всему городу. Фото: pixabay
Ремонт дорог идет по всему городу. Фото: pixabay

Асфальт будут менять в Центральном, Красносельском, Калининском, Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

Работы по замене асфальта на нескольких участках дорожного полотна в Петербурге начались в четверг, 30 мая. Отмечается, что ремонтные работы уже коснулись улицы Рихарда Зорге в Красносельском районе, дороги длиной в 2 км в Невском районе, участка дороги на Новгородской улице.Известно, что ремонтные работы проводит ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга рассказали о том, что асфальтовое покрытие будет заменено также на участке Гражданского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта и на дороге проспекта Луначарского — от проспекта Культуры до улицы Руставели.

В комитете также сообщили о замене дорожного покрытия на проспекте Авиаконструкторов и на Заневском проспекте. Известно, что основную часть работы по замене дорожного покрытия в городе на Неве хотят закончить уже 1 сентября 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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