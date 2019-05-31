Дочь Алсу и Максим Ержан исполнили песню в дуэте

Микелла и Максим спели вместе. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv
Микелла и Максим спели вместе. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Финалисты и победители шоу «Голос.Дети», которое шло по Первому каналу, Микелла Абрамова и Максим Ержан спели дуэтом песню «Это любовь».

Выступление юных талантов проходило в рамках концерт, которым открывался финал известного музыкального конкурса «Детская новая волна». Концерт проходил в Крыму, передает ТАСС со ссылкой на представителя мероприятия.

Максима и Микеллу пригласил выступить на открытии концерта российский продюсер Игорь Крутой. Автором песни «Это любовь» является Дмитрий Климашенко.

Финал международного конкурса «Детская новая волна» проходит вчера и сегодня, 30 и 31 мая, в детском лагере «Артек». Сам конкурс состоялся уже в двенадцатый раз. В этом году участие приняли дети из девяти стран, а на финальный концерт были приглашены звезды для выступлений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Первый канал объявил всех финалистов «Голос.Дети» победителями.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
голос.дети Максим Ержан микелла абрамова
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