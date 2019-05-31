Прошла стыковка российской и китайской части моста через Амур

Состоялась церемония стыковки двух частей моста через реку Амур, во время которой строители из двух стран закрепили болты на замыкающем блоке.

Как сообащет РИА Новости, на церемонии присутствовали полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов, директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур Хэйлунцзян» Евгений Корольков.

В течение церемонии запускались зеленые сигнальные ракеты, символизирующие открытие пути.

Мост строился с конца 2016 года, работа шла с обеих берегов реки. Он находится в Благовещенском районе Амурской области. Козлов заявил, что мост будет введен в эксплуатацию уже в апреле следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».