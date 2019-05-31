Роскачество обнаружили у двух производителей фарша превышение антибиотиков

Фарш собственного приготовления не всегда самый лучший. Фото: Pixabay

Фарш собственного приготовления не всегда самый лучший. Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества провели проверку фарша «Домашний» от нескольких производителей и выявили лучшего.

Исследование показало, что российский Знак качества можно присудить только фаршу «Домашний», который выпускает торговая марк «Хороший вкус». Данный фарш соответствовал всем требованиям и даже опережал стандарты Роскачества.

Однако были выявлены и недобросовестные производители. Например, в составе фарша торговых марок «Рестория» и «Ариант» было зафиксировано превышение допустимых нормативов по содержанию антибиотиков.

В фарше «Домашний» от торговых марок «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» надйены листерии. Их содержание запрещается техническим регламентов Таможенного союза.

Приемлемого качества названо несколько торговых марок, среди которых «Окраина», «Мираторг» и «Дикси». При этом фарш собственного приготовления занял в рейтинге лишь 5 строчку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Росконтроль включил в черный список 5 из 7 российских конфет.