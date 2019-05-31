Петербург в 23 раза компьютерно-грамотнее Ленобласти

В России прошел первый цифровой диктант. Петербуржцы вошли в тройку лидеров по компьютерной грамотности. Жители Ленобласти оказались на 71 месте.

Результаты первого цифрового диктанта

Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности “Digital Диктант” впервые прошла в мае 2019 года. С 18 по 24 мая проверить свои компьютерные знания смогли 39 398 человек из всех регионов России. О том, что Петербург вошел в тройку лидеров по среднему уровню компьютерной грамотности стало известно вчера, 30 мая, в ходе Санкт-Петербургской Интернет-Конференции (СПИК 2019). Об этом рассказал директор центра интернет-технологий РОЦИТ Сергей Гребенников. Также он отметил, что участие в цифровом диктанте приняли 3265 петербуржцев. Ленинградская область заняла в рейтинге самых компьютерно-подкованных регионов только 71 место, передаёт его слова Gazeta.SPb компания Pronline.

Диктант состоял из трех блоков: компьютерная грамотность, работа с интернетом, соцсетями и приложениями, а также кибербезопасность и защита персональных данных, рассказали на СПИК. Как раз третий блок сейчас трепетно отзывается в малом бизнесе. В 2018 году он стал всё чаще подвергаться хакерским атакам и прогнозы пока неблагоприятные – об этом исследовании недавно писала Gazeta.SPb. Эксперты видят причину в том, что у малого бизнеса недостаточно денег закупку более безопасного оборудование и на то , чтобы нанять новых сотрудников.

Петербург и в интернете «ищет» культуру

Также в ходе СПИК эксперты поговорили о том, кто и зачем сейчас пользуется интернетом в Петербурге. Актуальные данные об этом представил руководитель медиа-проектов Mediascope Санкт-Петербург Александр Воронцов. Он рассказал, что в России хотя бы раз в месяц интернетом пользуется три четверти людей. Но в Петербурге этот показатель выше – 82%. «По использованию интернета на разных устройствах Санкт-Петербург не отстает от общероссийских трендов. Основным устройством для выхода в интернет для петербуржцев является смартфон. «Мобайл» уже стал первым экраном для жителей города в любом возрасте от 12 до 64 лет. Далее по охвату следуют настольные компьютеры, планшеты и смарт-ТВ», – рассказал Александр Воронцов.

Что касается целей, то и здесь Петербург отличается от остальной России. Если брать тематические предпочтения по стране, то это соцсети и мессенджеры, поиск, интернет-магазины, видео и финансы. Петербуржцы же, отметил Александр Воронцов, чаще, чем другие россияне, используют афиши, путеводители, сервисы для покупки билетов и образовательные ресурсы. «Санкт-Петербург и в интернете подтверждает статус культурной столицы», – замечает специалист.

Санкт-Петербургская Интернет-Конференция (СПИК 2019) проходит в Петербурге 30 и 31 мая в 14-й раз. На конференцию съезжаются диджитал-специалисты со всей России – в этом году их 250.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что отключение от мирового интернета обернется катастрофой только лишь для 11% россиян. Надо полагать, что в Петербурге этот показатель больше. Например, согласно январскому исследованию 2019 года, в интернет ежедневно выходит 86,5% петербуржцев.