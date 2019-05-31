В Ленобласти наркодилеру, продававшему психотропные вещества в Гатчинском районе, дали 15 лет

15 лет за пару грамм. Фото: pixabay
15 лет за пару грамм. Фото: pixabay

Прошлым летом в Гатчинском районе мужчина за закладку в деревне получил 3 тысячи рублей. Отдавать придется 15 годами «строгача».

Сотрудники прокуратуры Ленинградской области сообщают, что наркоторговец был задержан 19 июня 2018 года, когда делала закладку рядом с домом №25 по Речному переулку в деревне Малые Колпаны.

Преступник в тот вечер получил за сбыт наркотического вещества 3 тысячи рублей.

Сообщается, что на суде парень свою вину полностью отрицал и даже заявил о наличии у него алиби. Однако выслушав свидетелей, обвинение, ознакомившись со всеми фактами и уликами, суд пришел к выводу о том, что гражданин виновен в осуществлении продажи наркотиков в особо крупном размере.

Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 15 лет. Известно также, что ему придется заплатить крупный штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
228 Гатчинский район наркотические вещества петербург питер спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из магазина на Шлиссельбургском изъяли 370 литров алкогольного конфиската
Спутники Starlink Илона Маска засветят звездное небо
Тариф на вывоз мусора опустят по числу детей в семье
В Ленобласти наркодилеру, продававшему психотропные вещества в Гатчинском ...
В Общественной палате объяснили, почему аэропорт Петербурга не получил имя ...
В центре Петербурга перекроют движение из-за трофи-рейда «Ладога»
На Литейном проспекте выселили книжный магазин
Скончался талантливый тренер ФК «Зенит» Владимир Вильде