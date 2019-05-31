В Ленобласти наркодилеру, продававшему психотропные вещества в Гатчинском районе, дали 15 лет

Прошлым летом в Гатчинском районе мужчина за закладку в деревне получил 3 тысячи рублей. Отдавать придется 15 годами «строгача».

Сотрудники прокуратуры Ленинградской области сообщают, что наркоторговец был задержан 19 июня 2018 года, когда делала закладку рядом с домом №25 по Речному переулку в деревне Малые Колпаны.

Преступник в тот вечер получил за сбыт наркотического вещества 3 тысячи рублей.

Сообщается, что на суде парень свою вину полностью отрицал и даже заявил о наличии у него алиби. Однако выслушав свидетелей, обвинение, ознакомившись со всеми фактами и уликами, суд пришел к выводу о том, что гражданин виновен в осуществлении продажи наркотиков в особо крупном размере.

Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 15 лет. Известно также, что ему придется заплатить крупный штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.