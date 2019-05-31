Из Пулково открывают прямые рейсы в Измир

Для полетов компания Sunexpress собирается использовать Boeing 737-800.

Авиакомпания Sunexpress открыла прямые рейсы из Петербурга в город Турции Измир, сообщили Gazeta.SPb в аэропорту Пулково 31 мая. Самолеты летают в Измир дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

Для полетов используют Boeing 737-800. Стоит отметить, что новинка действует лишь для летнего сезона — 30 сентября направление закроют.

Город Измир расположен на западе Турции; это уже пятый город страны, в который можно напрямую улететь из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Он стоит на берегу Эгейского моря и является третьим по величине. В 2018 году полеты в Турцию возглавили список курортных рейсов — пассажиропоток между Турцией и Петербургом достиг цифры в 921 тысячу человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Пулково пока не станут давать имя Достоевского: в Общественной палате объяснили почему.