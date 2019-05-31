В Общественной палате объяснили, почему аэропорт Петербурга не получил имя Достоевского

Изначально аэропорт получил имя
Изначально аэропорт получил имя "Шоссейная". Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Окончательного решения по переименованию аэропортов Петербурга и Волгограда пока не выработали.

В Общественной палате РФ объяснили 31 мая, почему аэропорт Пулково Санкт-Петербурга не получил имя Ф.М. Достоевского, которое заслужил по конкурсу “Великие имена России”. Как и в случае с воздушной гаванью в Волгограде, окончательного соглашения по переименования Пулково пока нет.

Как объяснили в Палате, после завершения конкурса представители ОП двух городов обратились с просьбами приостановить их участие в проекте, чтобы избежать общественного недовольства.

Пулково могли назвать еще и именем Петра I, и Александра Невского, но в итоге петербуржцы отдали предпочтение великому писателю. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин подписал указ о переименовании аэропортов России.

Изначально аэропорт Петербурга имел название “Шоссейная”, а имя “Пулково” получил в 1973 году.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аэропорт достоевский имя переименования пулково путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из магазина на Шлиссельбургском изъяли 370 литров алкогольного конфиската
Спутники Starlink Илона Маска засветят звездное небо
Тариф на вывоз мусора опустят по числу детей в семье
В Ленобласти наркодилеру, продававшему психотропные вещества в Гатчинском ...
В Общественной палате объяснили, почему аэропорт Петербурга не получил имя ...
В центре Петербурга перекроют движение из-за трофи-рейда «Ладога»
На Литейном проспекте выселили книжный магазин
Скончался талантливый тренер ФК «Зенит» Владимир Вильде