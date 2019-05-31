В Общественной палате объяснили, почему аэропорт Петербурга не получил имя Достоевского

Окончательного решения по переименованию аэропортов Петербурга и Волгограда пока не выработали.

В Общественной палате РФ объяснили 31 мая, почему аэропорт Пулково Санкт-Петербурга не получил имя Ф.М. Достоевского, которое заслужил по конкурсу “Великие имена России”. Как и в случае с воздушной гаванью в Волгограде, окончательного соглашения по переименования Пулково пока нет.

Как объяснили в Палате, после завершения конкурса представители ОП двух городов обратились с просьбами приостановить их участие в проекте, чтобы избежать общественного недовольства.

Пулково могли назвать еще и именем Петра I, и Александра Невского, но в итоге петербуржцы отдали предпочтение великому писателю. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин подписал указ о переименовании аэропортов России.

Изначально аэропорт Петербурга имел название “Шоссейная”, а имя “Пулково” получил в 1973 году.