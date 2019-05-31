Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам: Пулково пока не тронули

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому более 40 аэропортов различных городов получили имена выдающихся российских деятелей.

Новые имена аэропорты получили в рамках программы «Великие имена России». Имена выдающихся деятелей, которые были присвоены аэропортам, выбирали россияне. Проголосовать можно было на официальном сайте программы, там же есть результаты голосования.

Указ Путина о присвоении имен великих деятелей России размещен на портале правовой информации.

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово дополнятся именами Александра Пушкина и Михаила Ломоносова соответственно, а Внуково — именем Андрея Туполева. Помимо этого еще 41 аэропорт получили дополнения.

Однако Санкт-Петербургского аэропорта Пулково нововведение не коснулось. При этом имя основателя города на Неве Петра I присолено аэропорту Воронежа «Чертовицкое».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое петербуржцев выиграли по 15 000 евро в конкурсе бизнес-школы СКОЛКОВО.