Двое петербуржцев выиграли по 15 000 евро в конкурсе бизнес-школы СКОЛКОВО

Два жителя Петербурга прошли в финал конкурса Московской школы управления СКОЛКОВО и получили гранты по 15 000 евро каждый. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Гранты на обучение по программе СКОЛКОВО МБА получили заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт цитологии РАН, Михаил Хотин и директор по маркетингу компании «Вилон», Игорь Карасик.

Отмечается, что из 1400 участников до финала дошли только 120 человек. Конкурсанты присылали заявки из более чем 130 городов России, а также из Лондона, Хьюстона, Токио, Сеула, Сиднея, Берлина, Астаны и других городов мира.

Многие из проектов, представленных на конкурсе, были связаны со сферой культуры, например, школа для социальных предпринимателей, раздельный сбор мусора, корпоративное здоровье. Множество с IT-индустрией.

Победители конкурса получили возможность смогут учиться в 2-х следующих группах СКОЛКОВО МВА-11.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов объявит о старте конкурса для молодых кадровиков.