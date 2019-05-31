Петербуржец стал подозреваемым в деле «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Официальное обвинение петербуржцу пока не предъявлено. Фото: pixabay
Официальное обвинение петербуржцу пока не предъявлено. Фото: pixabay

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, ранее бывший свидетелем в деле «Седьмой студии» теперь переквалифицирован в подозреваемого в «обнале». Его дело уже выделили в отдельное производство.

Источники Forbes сообщают, предприниматель из Петербурга помогал в обналичивании денег от Минкульта Серебренникову. В настоящий момент об официальном обвинении гражданина не сообщалось. Сам он категорически отказался от комментария СМИ.

По версии следствия петербуржец «составлял фиктивные договоры», условия которых полностью устраивали Кирилла Серебренникова.

Позже главный бухгалтер «Седьмой студии» заявила о том, что сама позвала давно знакомого ей петербуржца участвовать в махинациях с обналичиванием. За это, утверждает бухгалтер, бизнесмен получал до 12% от общей суммы.

Отметим, что режиссера Серебренникова задержали еще в 2017 году. По данным, предоставленным государственным обвинением, в течение трех лет он и его подельники похитили 133 млн руб., которые им выделили в Министерстве культуры.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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