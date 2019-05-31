В Петербурге ЗакС дал официальный старт избирательной кампании губернатора

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что нигде в России нет такой концентрации кандидатов, как в городе на Неве.

Известно, что на рассмотрение проект документа о выборах на пост высшего должностного лица города был внесен 29 мая. Уже в пятницу, 31 мая он был принят. Проголосовали 50 депутатов, и лишь двое из них были «против».

На заседании Заксобрания сегодня вопрос о предстоящих выборах поставили на первое место. — Такой концентрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, как здесь, нет ни в одной точке страны, – прокомментировал в ходе мероприятия Макаров.

Известно, что на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга принятое постановление о выборах в губернаторы Северной столицы появилось еще до завершения заседания в ЗакСе.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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