В Петербурге ЗакС дал официальный старт избирательной кампании губернатора

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что нигде в России нет такой концентрации кандидатов, как в городе на Неве.
Известно, что на рассмотрение проект документа о выборах на пост высшего должностного лица города был внесен 29 мая. Уже в пятницу, 31 мая он был принят. Проголосовали 50 депутатов, и лишь двое из них были «против».
На заседании Заксобрания сегодня вопрос о предстоящих выборах поставили на первое место. — Такой концентрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, как здесь, нет ни в одной точке страны, – прокомментировал в ходе мероприятия Макаров.
Известно, что на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга принятое постановление о выборах в губернаторы Северной столицы появилось еще до завершения заседания в ЗакСе.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.