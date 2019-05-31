Юные петербуржцы всё активнее идут в парусный спорт

Всероссийская регата среди детей и подростков проходит в Петербурге. Именно здесь находятся две крупнейшие парусные школы в стране. И всё же пока петербургскому парусному спорту не хватает денег и информационной поддержки, считают в Яхт-клубе.

Сегодня, 31 мая, в акватории Яхт-клуба Петербурга стартовали гонки Кубка Ассоциации класса яхт «Оптимист». Из 200 участников возрастом от 9 до 14 лет выберут лучших гонщиков — именно они уже этим летом поедут представлять Россию в составе сборной на Первенстве Мира и Европы. Итоги подведут 4 июня. А пока они соревнуются, Gazeta.SPb пообщалась с представителем Яхт-клуба Санкт-Петербурга Евгением Китаевым. В интервью Gazeta.SPb он рассказал о парусном спорте в Петербурге — как он развивается и чего ему не хватает.

Что такое парусный спорт, на ваш взгляд? Что он значит для Петербурга?

Санкт-Петербург — морская столица, и мы считаем, что паруса на акватории Финского залива отлично соответствуют становлению этого имиджа. Парусный спорт дает людям чувство свободы, близости к природе, учит преодолевать свои страхи, работать в команде.

В чем цель работы вашего Яхт-клуба?

Миссией Яхт-клуба и Академии парусного спорта является хранение идеалов морской этики на суше и воде, развитие морских видов спорта, в первую очередь, парусного.

Как вы думаете, растет ли интерес петербуржцев к парусному спорту? Стали к вам в последние годы чаще приходить заниматься?

Да, разумеется, парусный спорт, особенно детский, в Петербурге сейчас на подъеме. Каждая новая регата бьёт рекорд по численности участников.

Детей, конечно, становится больше, всего у нас (в Академии парусного спорта) сейчас занимается порядка 500 спортсменов.

Сколько людей занимается в вашем Яхт-клубе?

В первую очередь к нам приходят заниматься дети 8-10 лет — именно с этого возраста лучше всего начинать заниматься парусным спортом. При этом у нас действует и проект «Малыш» для самых маленьких — в эти группы мы берём дошколят (от 5,5 до 7 лет). В «Морскую школу» приходят ребята постарше (12-15 лет) — там они ходят на парусно-гребных лодках, гичках, и делают акцент на парусных традициях, истории, ходят в дальние походы.

Кто может прийти заниматься к вам? Есть ли какие-то противопоказания?

Каких-то специальных противопоказаний нет, нужна лишь типовая справка от врача. Но, конечно, важным моментом является отношение к водной стихии, хотя любовь к морю — часто дело наживное. Дети оказываются наедине с морем и ветром на небольшой лодочке — здесь важно не теряться и контролировать ситуацию.

Бывает ли так, что после нескольких занятий люди уходят? Почему это случается?

Конечно, бывает. Занятия у нас бесплатные, поэтому иногда родители приводят своих детей «попробовать», «пробы» не всегда оказываются удачными. Море — это особая стихия и подходит не для всех.

Сколько сейчас в Петербурге мест, где можно заниматься парусным спортом?

В городе действует несколько парусных школ. Крупнейшей в России и, по некоторой информации, в Европе, является Академия парусного спорта. Всего таких школ чуть меньше 10.

Чего парусному спорту в Петербурге сейчас не хватает?

Ситуация в целом сейчас довольно благоприятная. Повторюсь, спортсмены из Петербурга сейчас занимают лидирующие позиции в России, именно здесь находятся две крупнейшие парусные школы в стране. Не хватает информационной поддержки крупнейших СМИ, ну, и спонсоров, готовых помогать финансово и организационно. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать парусный спорт как можно более доступным и популярным среди петербуржцев.

Какие вы можете дать прогнозы по развитию парусного спорта в Петербурге?

Перспективы хорошие. Хочется верить, что со временем в городе появится настоящая морская культура. Парус не может развиваться автономно — важно развивать водные коммуникации, береговую инфраструктуру.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат мира по гонкам на яхтах.