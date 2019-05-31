МИД России решили расширить черный список представителей ЕС

В Министерстве иностранных дел ввели новые санкции представителям Евросоюза.

Стало известно, что МИД Российской Федерации намерен увеличить черный список представителей Евросоюза. Это «ответка» на действия Евросоюза, которые недавно ввели новые ограничения для российских дипломатов.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что основания ограничений, которые ввели в ЕС в отношении граждан России, носят бездоказательный характер, а также «абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».

В МИДе также отметили, что давно выступали против односторонних санкций, которыми ЕС в последнее время стал злоупотреблять.

Представители Министерства замечают, что санкции России – это лишь соразмерный ответный шаг на действия Евросоюза. Москвой в связи с этим принято решение расширить черный список резидентов ЕС, и также запретить им въезд на территорию Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.