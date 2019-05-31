В Петербурге на ПМЭФ покажут «тяжелый люкс» отечественного автопрома Aurus Senat за 12 млн

На экономическом форуме в Петербурге продемонстрируют автомобиль Aurus Senat.

Автотранспорт премиум-класса, стоимость которого исчисляется суммой от 10 до 12 млн рублей, будет расположен в зоне «Russia Extends».

Наталья Тимакова – заместитель председателя ВЭБ.РФ заявила, что главная тема российский участников на форуме — российский экспорт.

— На стенде «Russia Extends» мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке, — также поделилась Тимакова.

Помимо люксового отечественного автопрома на российском стенде планируют поставить и продемонстрировать бытовую технику, различные технологии, продукты легкой промышленности.

Большая часть стенда будет занята продукцией малого и среднего бизнеса в сфере пищевого производства и fashion-индустрии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.