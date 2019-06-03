Нужно ли заниматься «школой» в летние каникулы

С одной стороны, лето для детей подразумевает полную свободу, но с другой, тянет школа и её список литературы на лето. Однако месяц тотального отдыха у ребенка обязательно должен быть, считает психолог.

В интервью Gazeta.SPb детский и подростковый психолог, руководитель психологического центра, Юлия Холодова рассказала о том, как родителям организовать летний отдых своего ребенка с минимальными психологическими потерями для него.

Нужно ли составлять какой-то план на лето с ребенком? Его школьных заданий, кружков, работы по дому. Или стоит дать ребенку полную свободу и изредка его контролировать?

План занятий на лето – идея полезная. Важно при составлении этого плана помнить, что должно быть чередование деятельности, и обязательно – свободное время, которое ребенок может использовать по своему усмотрению

Стоит ли заставлять или просить ребенка заниматься учебой каждую неделю, каждый день?

После окончания учебного года ребенку явно нужно время для отдыха и восстановления сил. Для того, чтобы повторить пройденный материал, как правило, достаточно регулярных занятия на протяжении 1-2 летних месяцев. Поэтому желательно заранее спланировать занятия, оставив 1 месяц для отдыха и 1-2 месяца для занятий несколько раз в неделю.

Как родителям грамотно сделать так, чтобы ребенок или подросток полностью не забросил школу в летние каникулы? Чтобы хотя бы прочитал несколько книг?

Важно помнить, что ребенок берет пример с родителей, в частности – организуя свой досуг. Если в семье не принято читать, то маловероятно, что ребенок будет проводить время с книгой. Поэтому самый надежный способ – заинтересовать ребенка, создать условия для содержательного досуга. Объяснять логически. Наказывать в этой ситуации абсолютно бесполезно.

С какого возраста можно уже не напоминать ребенку о школьных заданиях на лето? Или это стоит делать всегда?

Как правило, с 12 лет дети способны уже самостоятельно планировать свою учебную деятельность. Лучший вариант – договориться с ребенком о том, нужно ли ему напоминать, как часто и в какой форме. Кто-то может воспринять напоминание как излишнее давление, а кто-то – как проявление заботы.

Что делать в случае, если наступило лето, а ребенок или подросток постоянно сидит в своей комнате — в книгах, в компьютере — и «выгнать» его на улицу кажется нереальным?

В этой ситуации имеет смысл разобраться в причинах этого поведения. Возможно, ребенку сложно общаться со сверстниками или у него нет друзей. Часто дети предпочитают виртуальное общение, если испытывают дискомфорт. Тогда важно помочь решить эту проблему, а не “насильно выгонять на улицу”.

Если родители уезжают в отпуск, то насколько правильно будет оставить ребенка одного в квартире? И как сделать это так, чтобы не травмировать психику ребенка или подростка?

Ответы на эти вопросы зависят от конкретной жизненной ситуации и традиций семьи, а также регламентируются законодательно. Также эти вопросы имеет смысл обсудить с самим ребенком. Совместный семейный отдых полезнее для ребенка во всех отношениях, чем пребывание в квартире в одиночестве.

Стоит ли летом вводить лимиты прогулок?

Вечерние прогулки лимитированы законодательно – после 22 часов ребенок не может находиться на улице без сопровождения взрослого. Безусловно, должны быть договоренности относительно того, сколько времени гуляет ребенок, с кем и где именно.

Что точно нельзя делать родителю, чтобы не исполнить каникулы своему ребенку?

Лучший способ испортить отдых – навязать тот способ проведения досуга, который родители считают нужным, не учитывая интересы ребенка. Престижный летний лагерь на море, также как и курсы иностранного языка – могут “сыграть злую шутку”, если ребенку это не интересно. Поэтому прежде всего имеет смысл учитывать склонности, интересы и личностные особенности ребенка.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, чем занять ребенка летом в Петербурге.