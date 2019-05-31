Чем занять ребенка летом в Петербурге

Летом творческие студии открывают свои двери для детей. Фото: pixabay.com
Летом творческие студии открывают свои двери для детей. Фото: pixabay.com

Уже завтра у школьников начинаются долгожданные каникулы. Однако сидеть в четырех стенах ребенку порой бывает скучно, да и родителям хочется больше свободы. Случается, что отправлять чадо в загородный лагерь за или на дачу к бабушкам по каким-то причинам не получается.

В этом случае Петербург предоставляет огромный выбор летних площадок, где ребенок или подросток и отдохнет от школы, и научится чему-то новому и просто проведет время с интересом.

Лагерь дневного пребывания

Он, конечно, сравним с обычным лагерем. Разница лишь в том, что ребенок не живет 21 день в корпусе у моря, а остается в Петербурге и просто каждое утро приходит на мероприятия, а вечером уходит домой. Лагеря дневного пребывания открываются на базе школы – в каждом районе они выбираются отдельно. Есть и частные лагеря дневного пребывания. Обычно лагеря работают пять дней в неделю – примерно с 9 утра до 16 вечера.

Программа – очень разнообразная и в принципе стандартна для обычного лагеря. Дети посещают кружки, выбираются на экскурсии, готовят творческие номера, выступают, учатся – всё под присмотром вожатых. В большинстве случаев городские лагеря без тихого часа, особенно для подростков, зато с трехразовым питанием. Стоимость смены тоже очень разная. Она зависит от того, частный лагерь или школьный, от профиля лагеря. Еще влияет длительность смены – неделя или месяц. Но в среднем путевка на месяц в школьный лагерь стоит от 3 тыс. рублей, а в частный – от 10 тыс рублей. Искать городской лагерь можно на специальных сайтах, например, здесь.

Лингвистический формат

Лето – отличный способ подтянуть иностранный язык, а для детей постарше это даже может стать судьбоносным, например, перед выбором экзамена. Формы, как можно изучать язык, самые разнообразные – от разговорного клуба до лагеря. Конечно, в лингвистическом лагере все направлено именно на обучение и языковую практику, однако культурная, спортивная, развлекательная программы тоже предусмотрены. Кроме формата лагеря, существуют языковые клубы для самых маленьких, где детей учат «играючи», а для ребят постарше существуют курсы. Стоимость курсов, занятий в клубе или смены в лагере опять-таки зависит от разных факторов. Например, в некоторых клубах четырехдневные смены стоят 8 тыс. рублей, а в других 2 недели обходятся всего в 20 тыс. рублей.

Клуб по интересам

Клуб отличается от лагеря тем, что в нем не смены, а занятия. Некоторые клубы основаны на базе детских лагерей дневного пребывания, но отличаются именно от лагеря узкостью специализации. Например, спортивные клубы, языковые, клубы путешественников, научные и даже профориентационные – для детей постарше. То есть клуб – это своебразный способ прокачать себя в каком-то плане. В интернете очень много предложений по такому формату летнего отдыха в Петербурге. Стоимость занятий или смены в клубе тоже очень разная – начинается от 3000 тыс. рублей за три дня.

Студия или кружок

Студии по формату сходны с клубом, отличаются тем, что занятия в них длятся не несколько дней, а несколько месяцев и как правило круглый год. Ребенка можно отдать в художественную студию – это особенно актуально летом, когда рисование проводится на улице в формате пленэра. В Петербурге есть масса танцевальных студий или студий при театре. Работают и кружки, например, в домах творчества. Конечно, стоит учитывать, что некоторые из них уходят на каникулы, но в общем выбор есть. Месяц занятия в студии будет стоить в среднем от 3000 тыс. рублей.

Курсы ЕГЭ

Некоторые центры подготовки к ЕГЭ в Петербурге в конце мая — начале июня объявляют специальные летние курсы. Как правило они стоят дешевле, чем курсы в течение учебного года. Для тех подростков, кто уже определился с будущим и точно знает, какой предмет будет сдавать, такие курсы станут идеальным решением. Стоимость разная в каждом центре, но обычно за подготовку к одному предмету в месяц приходится платить от 4 тыс. рублей. Кроме того летом работают и частные репетиторы. Они могут подойти совсем юным школьникам – например, помогут подтянуть математику, на которую в течение всего года не хватало времени.

Работа

В Петербурге трудоустройством подростков (только от 14 лет – раньше нельзя по закону) занимаются Агенства занятости населения — они предлагают официальное трудоустройство. Если устроится таким путем, то подросток может получить за три месяца работы около 30 тыс. рублей. Работа обычно несложная – благоустройство, оформление документов, мелкий ремонт, помощь воспитателям на детских площадках. А если искать работу не через Агентства занятости, подросток может провести лето, работая в парке аттракционов – это интересно и учитывая наплыв туристов, прибыльно. Подробнее о том, как подростку найти работу на лето, можно почитать здесь.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как подготовить ребенка к поездке в летний загородный лагерь. Советы изданию давала детский психолог.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
дети лето отдых студии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Митрофаниевское кладбище постепенно избавляется от арендаторов
Станция «Горьковская» не будет работать на Ураза-байрам
Чем занять ребенка летом в Петербурге
Губернатора Петербурга выберут в Единый день голосования
Беглов посетил освящение храма Новодевичьего монастыря
Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии
Роскосмос набирает новых космонавтов
Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег