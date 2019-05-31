Чем занять ребенка летом в Петербурге

Уже завтра у школьников начинаются долгожданные каникулы. Однако сидеть в четырех стенах ребенку порой бывает скучно, да и родителям хочется больше свободы. Случается, что отправлять чадо в загородный лагерь за или на дачу к бабушкам по каким-то причинам не получается.

В этом случае Петербург предоставляет огромный выбор летних площадок, где ребенок или подросток и отдохнет от школы, и научится чему-то новому и просто проведет время с интересом.

Лагерь дневного пребывания

Он, конечно, сравним с обычным лагерем. Разница лишь в том, что ребенок не живет 21 день в корпусе у моря, а остается в Петербурге и просто каждое утро приходит на мероприятия, а вечером уходит домой. Лагеря дневного пребывания открываются на базе школы – в каждом районе они выбираются отдельно. Есть и частные лагеря дневного пребывания. Обычно лагеря работают пять дней в неделю – примерно с 9 утра до 16 вечера.

Программа – очень разнообразная и в принципе стандартна для обычного лагеря. Дети посещают кружки, выбираются на экскурсии, готовят творческие номера, выступают, учатся – всё под присмотром вожатых. В большинстве случаев городские лагеря без тихого часа, особенно для подростков, зато с трехразовым питанием. Стоимость смены тоже очень разная. Она зависит от того, частный лагерь или школьный, от профиля лагеря. Еще влияет длительность смены – неделя или месяц. Но в среднем путевка на месяц в школьный лагерь стоит от 3 тыс. рублей, а в частный – от 10 тыс рублей. Искать городской лагерь можно на специальных сайтах, например, здесь.

Лингвистический формат

Лето – отличный способ подтянуть иностранный язык, а для детей постарше это даже может стать судьбоносным, например, перед выбором экзамена. Формы, как можно изучать язык, самые разнообразные – от разговорного клуба до лагеря. Конечно, в лингвистическом лагере все направлено именно на обучение и языковую практику, однако культурная, спортивная, развлекательная программы тоже предусмотрены. Кроме формата лагеря, существуют языковые клубы для самых маленьких, где детей учат «играючи», а для ребят постарше существуют курсы. Стоимость курсов, занятий в клубе или смены в лагере опять-таки зависит от разных факторов. Например, в некоторых клубах четырехдневные смены стоят 8 тыс. рублей, а в других 2 недели обходятся всего в 20 тыс. рублей.

Клуб по интересам

Клуб отличается от лагеря тем, что в нем не смены, а занятия. Некоторые клубы основаны на базе детских лагерей дневного пребывания, но отличаются именно от лагеря узкостью специализации. Например, спортивные клубы, языковые, клубы путешественников, научные и даже профориентационные – для детей постарше. То есть клуб – это своебразный способ прокачать себя в каком-то плане. В интернете очень много предложений по такому формату летнего отдыха в Петербурге. Стоимость занятий или смены в клубе тоже очень разная – начинается от 3000 тыс. рублей за три дня.

Студия или кружок

Студии по формату сходны с клубом, отличаются тем, что занятия в них длятся не несколько дней, а несколько месяцев и как правило круглый год. Ребенка можно отдать в художественную студию – это особенно актуально летом, когда рисование проводится на улице в формате пленэра. В Петербурге есть масса танцевальных студий или студий при театре. Работают и кружки, например, в домах творчества. Конечно, стоит учитывать, что некоторые из них уходят на каникулы, но в общем выбор есть. Месяц занятия в студии будет стоить в среднем от 3000 тыс. рублей.

Курсы ЕГЭ

Некоторые центры подготовки к ЕГЭ в Петербурге в конце мая — начале июня объявляют специальные летние курсы. Как правило они стоят дешевле, чем курсы в течение учебного года. Для тех подростков, кто уже определился с будущим и точно знает, какой предмет будет сдавать, такие курсы станут идеальным решением. Стоимость разная в каждом центре, но обычно за подготовку к одному предмету в месяц приходится платить от 4 тыс. рублей. Кроме того летом работают и частные репетиторы. Они могут подойти совсем юным школьникам – например, помогут подтянуть математику, на которую в течение всего года не хватало времени.

Работа

В Петербурге трудоустройством подростков (только от 14 лет – раньше нельзя по закону) занимаются Агенства занятости населения — они предлагают официальное трудоустройство. Если устроится таким путем, то подросток может получить за три месяца работы около 30 тыс. рублей. Работа обычно несложная – благоустройство, оформление документов, мелкий ремонт, помощь воспитателям на детских площадках. А если искать работу не через Агентства занятости, подросток может провести лето, работая в парке аттракционов – это интересно и учитывая наплыв туристов, прибыльно. Подробнее о том, как подростку найти работу на лето, можно почитать здесь.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как подготовить ребенка к поездке в летний загородный лагерь. Советы изданию давала детский психолог.