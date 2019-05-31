Главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы

Кулаков уже прошел проверку на полиграфе. Фото: отдел пресс-службы Раменского муниципального района
Кулаков уже прошел проверку на полиграфе. Фото: отдел пресс-службы Раменского муниципального района

Андрей Кулаков уже задержан.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Информацию уже подтвердила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московскому району Ольга Врадий, передают РИА Новости.

Глава Раменского района, считают сотрудники правоохранительных органов, причастен к убийству члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, которая была его любовницей.

Убийство, скорее всего, произошло в ночь с первого на второе мая. Тело нашли только четвертого числа в автомобиле – женщина была задушена, считают специалисты. На месте происшествия нашли следы ДНК подозреваемого. Есть мнение, что все случилось после того, как жена Кулакова узнала об его изменах. Полиграф уже подтвердил причастность главы района к преступлению.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина идет в колонию за убийство пасынка-преступника. Молодой человек регулярно бил мать и бабушку, “сидел”, но возвращался.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы
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