Полиграф подтвердил вину главы Раменского района в убийстве женщины

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Следственного комитета Евгении Кирюшиной, помимо того, что полиграф подтвердил вину Кулакова, на теле погибшей были обнаружены его биологические и потожировые следы.

По данным следствия, Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую в ночь на 2 мая. Женщина была задушена в салоне его машины. Через два дня тело женщины было найдено в лесополосе.

Как сообщает РИА «Новости», убитой оказалась заместитель председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

29 мая Андрея Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы.