В петербургской квартире потолок чуть не рухнул на голову пенсионерке

Штукатурка осыпалась на пол. Фото: https://vk.com/spb_today
Штукатурка осыпалась на пол. Фото: https://vk.com/spb_today

Жилье расположилось в историческом районе города.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказала очевидица, которая поделилась новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербурженка пишет, что у одинокой пенсионерки дома произошла беда. Она проживает в квартире на 13-й линии В.О. в старом доме. В эту субботу часть потолка обвалилась – огромные куски бетона лежат на полу. К счастью, пожилая женщина не пострадала, а ведь фрагменты здания могли упасть ей прямо на голову. Оставаться в квартире, судя по всему, небезопасно – потолок выглядит очень ненадежно, есть чувство что он вот-вот рухнет.

«Куда обращаться, если УК «Мир» красиво послали до понедельника»,

— задается риторическим вопросом автор поста.

«Подмести и наклеить звукоизоляционные панели. Обвалилась штукатурка, материал перекрытия — дерево. Перекрытие цело. Вообще как эта штукатурка на дереве держалась. Такие материалы «не работают» вместе. Капитально там ничего не сломалось»,

— объясняет другая пользовательница.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с жилого дома на Заневском обрушился фрагмент водосточной трубы с глыбой льда.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
васильевский остров обрушение пенсионерка
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В петербургской квартире потолок чуть не рухнул на голову пенсионерке
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