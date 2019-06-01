В центре Петербурга «неадекватный водитель Toyota начал ехать по встречке

В Петербурге автовладелец Toyota Camry вылетел на встречку, все другие участники движения уже назвали его «неадекватом».

Автомобиль Toyota Camry черного цвета поменяла полосу движения, неожиданно выехав на встречку. Известно, что происшествие произошло в пятницу, 31 мая сообщает «Аргументы и Факты — Санкт-Петербург». Водитель начал «сходить с ума» на Пироговской набережной. Неподалеку от перекрестка с

Большим Сампсониевским проспектом водитель автотранспортного средства резко прекратил следовать ПДД и заехал под односторонний знак. В результате чего машина тала ехать на встречу автомобильного потока.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристы, попавшие в аварию в Италии, помогали друг другу выбираться из автобуса. Сообщалось, что один из отдыхающих погиб, а 10 человек были ранены.