В Петербурге проходит выставка рисунков Параджанова под открытым небом

Выставка, посвященная творчеству режиссера Сергея Параджанова открылась рядом в Петербурге с Фонтанным домом.

Рядом с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме произошло открытие выставки живописи режиссера и сценариста Сергей Параджанова, трудившегося в СССР, под названием «Я отомщу миру любовью!».

Также сообщается, что в рамках проведения выставки, посвященной Параджанову, состоится презентация книги Кора Церетели о городе, где родился режиссер — Тбилиси. Автора Параджанов в свое время называл «мой киновед». Отметим, что картины выставляются под открытым небом.

Художественное произведение Коры Церетели называется «Мне Тифлис горбатый снится». Отмечается, что в книге рассказывается о городе, где прошло детство Параджанова. Известно, что Церетели сама организовала и спродюсировала несколько выставок режиссера заграницей.

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