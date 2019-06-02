В Выборге обрушился фасад исторического здания банка

О случившемся сообщают очевидцы. Фото: ivbg.ru.
О случившемся сообщают очевидцы. Фото: ivbg.ru.

В воскресенье, 2 июня, стало известно о частичном разрушении фасада здания банка Финляднции исторического значения. Однако инцидент случился ещё 31 мая.

Часть фасада здания обрушилась прямо на тротуар на Рыночной площади в исторической части города Выборг, который расположен в Ленинградской области. Это далеко не первый подобный случай в Выборгском районе.

О случившимся Gazeta.SPb стало известно из сообщений очевидцев. Сообщается также, что пострадавших в инциденте не замечено, так как в момент обрушения конструкции мимо не проходил ни один пешеход.

Данная постройка является городским отделением банка Финляндии и носит на себе значение исторического уровня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге защитники Муринского парка собираются на «народную инвентаризацию». Процесс акции будет запечатлен на видео.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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