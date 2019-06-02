Защитники Муринского парка собираются на «народную инвентаризацию»

В воскресенье, 2 июня, петербургские активисты намерены провести «народную инвентаризацию» Муринского парка, а процесс заснять на видео.

Защитники сегодня, 2 июня, намерены собраться на Северном проспекте для проведения мероприятия. Они хотят подсчитать все деревья и кустарники, которые находятся на некотором участке земли, который на данный момент не внесен в список зеленых насаждений. Также будет определен возраст растений.

Затем видеозапись «народной инвентаризации» будет предоставлена Петербургской рабочей группе, которая соберется в июле этого года. На собрании будет приниматься решение о включении данной территории Муринского парка в перечень зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на «Сиреневый променад», который пройдет в Павловске