Защитники Муринского парка собираются на «народную инвентаризацию»

Акция будет снята на видео. Фото: https://www.gov.spb.ru
Акция будет снята на видео. Фото: https://www.gov.spb.ru

В воскресенье, 2 июня, петербургские активисты намерены провести «народную инвентаризацию» Муринского парка, а процесс заснять на видео.

Защитники сегодня, 2 июня, намерены собраться на Северном проспекте для проведения мероприятия. Они хотят подсчитать все деревья и кустарники, которые находятся на некотором участке земли, который на данный момент не внесен в список зеленых насаждений. Также будет определен возраст растений.

Затем видеозапись «народной инвентаризации» будет предоставлена Петербургской рабочей группе, которая соберется в июле этого года. На собрании будет приниматься решение о включении данной территории Муринского парка в перечень зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на «Сиреневый променад», который пройдет в Павловске

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
активисты мурино муринский парк
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