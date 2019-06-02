Начальник орловской колонии лишился должности после банкета для заключенных

Увольнениями закончилось празднование Пасхи.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказал замдиректор ФСИН Валерий Максименко в эфире радио «Говорит Москва», передают РИА Новости.

Он сообщил, что руководитель исправительной колонии №2, а также его заместитель будут уволены после проверки опубликованной в прессе видеозаписи, на котором заключенные отмечают Пасху. Максименко отметил, что праздновать никто не может запретить, вот только подобные мероприятия должны проходить под особым контролем руководства колонии или тюрьмы.

Напоминаем, что в видеозаписи фигурировали заключенные, которые пировали в колонии. Первыми запись опубликовали «Орловский новости», после чего новость стала резонансной и вызвало множество вопросов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стал известен минимальный размер оплаты труда в тюрьмах. Выяснилось, что за свои труды «зэки» получают примерно по четыре тысячи рублей. Эти деньги идут на выплаты компенсаций, алименты, еду и одежду.