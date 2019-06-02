Брат Элтона Джона назвал недостоверным байопик «Рокетмен»

Из фильма убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Из фильма убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Некоторые сцены, по его мнению, не соответствуют действительности.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Своим мнением сводный брат артиста Джефф Дуайт поделился с изданием Daily Mail.

Он отметил, что фильм нельзя назвать достоверным, так как некоторые моменты искажены. Ему не понравилось, например, как показали взаимоотношения между Элтоном Джоном и отцом. В фильме мужчина не особо-то верил в светлое будущее мальчика, который мечтал заниматься музыкой. Джефф Дуайт уверяет, что отец никогда себя так не вел.

«Он невероятно гордился Элтоном и всем, чего он достиг»,

— поделился Дуайт.

К слову, Элтон Джон и его сводные братья практически не общались до премьеры «Рокетмена».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне. Из ленты убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Сам артист требовал, чтобы они присутствовали, так как это важные моменты его биографии.