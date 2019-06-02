Брат Элтона Джона назвал недостоверным байопик «Рокетмен»

Из фильма убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Из фильма убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Некоторые сцены, по его мнению, не соответствуют действительности.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Своим мнением сводный брат артиста Джефф Дуайт поделился с изданием Daily Mail.

Он отметил, что фильм нельзя назвать достоверным, так как некоторые моменты искажены. Ему не понравилось, например, как показали взаимоотношения между Элтоном Джоном и отцом. В фильме мужчина не особо-то верил в светлое будущее мальчика, который мечтал заниматься музыкой. Джефф Дуайт уверяет, что отец никогда себя так не вел.

«Он невероятно гордился Элтоном и всем, чего он достиг»,

— поделился Дуайт.

К слову, Элтон Джон и его сводные братья практически не общались до премьеры «Рокетмена».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне. Из ленты убрали сцены с наркотиками и проявлениями однополой любви. Сам артист требовал, чтобы они присутствовали, так как это важные моменты его биографии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
рокетмен фильм элтон джон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Брат Элтона Джона назвал недостоверным байопик «Рокетмен»
Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным
В Сосновом Бору приступили к строительству новой велодорожки
На Оптиков задымился автомобиль после аварии
В Кронштадте покажут картины Айвазовского из частных коллекций
Квадроцикл насмерть задавил водителя в Киришском районе
Жительница Флориды нашла в своем винном погребе трехметрового аллигатора
Дзержинск приводят в порядок 2 тысячи человек