Готовая еда в магазинах становится популярнее

По данным "Интерторга", продажи готовой еды выросли на 22% за прошлый год. Фото: pixabay.com

По данным "Интерторга", продажи готовой еды выросли на 22% за прошлый год. Фото: pixabay.com

X5 Retail Group хочет открыть в Петербурге “умную кухню”.

В магазинах России все чаще продают готовую еду, передает “Фонтанка”. Молодые люди все меньше готовят самостоятельно, а значит ретейлеры начнут соревноваться за лучшие блюда с собой.

В каждом крупном супермаркете и гипермаркете сейчас есть цех для приготовления еды, однако продукции нужно все больше. Поэтому ретейлер X5 Retail Group хочет открыть в Петербурге “умную кухню”: центральный цех, откуда еду собираются отправлять в “Перекрестки”, “Пятерочки” и “Карусели”.

Формат фабрики-кухни уже адаптировал ретейлер “Интерторг”, который заведует магазинами Spar и “Семья”. Там сообщили, что продажи готовой еды выросли на 22% по сравнению с прошлом годом.

Предполагается, что целевой аудиторией фабрик-кухонь являются офисные работники: им не хочется переплачивать за еду в кафе, но и нет времени готовить дома.

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