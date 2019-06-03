В Петербурге у поликлиник отсудили многомиллионную компенсацию за позднюю диагностику тяжелого заболевания у ребенка

Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца в размере 5 млн рублей с этих медицинских учреждений в равных долях. Фото: https://pixabay.com

Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца в размере 5 млн рублей с этих медицинских учреждений в равных долях. Фото: https://pixabay.com

В соответствие с заключением прокурора суд взыскал пострадавшей 5 млн рублей морального вреда вследствие некачественного оказания медуслуг.

В Красносельском районе Петербурга был рассмотрен гражданский иск женщины, которая пострадала от действий представителей ООО “Панорама Мед” и СПб ГБУЗ “Городская поликлиника № 93”. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

В 2017 году, сообщает прокуратура, будучи беременной, потерпевшая проходила диагностику в ООО “Панорама Мед” и находилась под наблюдением специалистов женской консультации № 27 СПб ГБУЗ “Городская поликлиника № 93”. Сотрудники учреждений не смогли вовремя диагностировать наличие врожденного порока сердца у ребенка. Диагноз был установлен уже после родов.

В результате этого ребенку после родов потребовались множественные операции и длительное лечение. В настоящее время у ребенка имеется ряд тяжелых хронических заболеваний.

Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца в размере 5 млн рублей с этих медицинских учреждений в равных долях.

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