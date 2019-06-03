После смертельного ДТП на “Коле” возбудили дело

Три машины столкнулись после выезда одной на встречную полосу. Фото: https://vk.com/dorinspb
Три машины столкнулись после выезда одной на встречную полосу. Фото: https://vk.com/dorinspb

Один человек погиб и трое попали в больницу в Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в котором погиб один человек и трое попали в больницу, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 июня. Три машины столкнулись после выезда одной на встречную полосу.

Автомобиль Great Wall вышел на “встречку”, зацепил Toyota и врезался в Renault Logan. Водитель Renault погиб на месте, а еще троих отвезли в больницу. Данные об их состоянии сейчас уточняются.

Согласно УК РФ, по статье о нарушении ПДД, которое привело к смерти людей можно получить до 5 лет тюрьмы или принудительными работами. Расследование дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств продолжается.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала фото с места аварии в Лодейнопольском районе Ленобласти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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