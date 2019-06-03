“Ласточки” до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенным составом два дня

Сдвоенные составы запустят в связи с увеличением пассажиропотока.
Увеличение составов на пригородные поезда “Ласточка” планирую запустить в преддверии предпраздничных и праздных дней. В связи с увеличением пассажиропотока сдвоенные составы запустят 11 и 12 июня.
Поезда будут курсировать на участке Санкт-Петербург-Главный – Великий Новгород. Кроме того, будет увеличена системность электропоезда “Ласточка” на участке Санкт-Петербург-Главный – Волховстрой.
С расписанием поездов, которые будут курсировать сдвоенным составим можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосновом Бору приступили к строительству новой велодорожки.