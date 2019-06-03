“Ласточки” до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенным составом два дня

В связи с увеличением пассажиропотока сдвоенные составы запустят 11 и 12 июня. Фото: https://pixabay.com

В связи с увеличением пассажиропотока сдвоенные составы запустят 11 и 12 июня. Фото: https://pixabay.com

Сдвоенные составы запустят в связи с увеличением пассажиропотока.

Увеличение составов на пригородные поезда “Ласточка” планирую запустить в преддверии предпраздничных и праздных дней. В связи с увеличением пассажиропотока сдвоенные составы запустят 11 и 12 июня.

Поезда будут курсировать на участке Санкт-Петербург-Главный – Великий Новгород. Кроме того, будет увеличена системность электропоезда “Ласточка” на участке Санкт-Петербург-Главный – Волховстрой.

С расписанием поездов, которые будут курсировать сдвоенным составим можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания”.

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