Трафаретной рекламы наркотиков в Петербурге стало меньше

За восьмую акцию «Синяя птица» волонтеры закрасили 96 рекламных надписей.

Волонтеры закрасили за май 96 надписей с рекламой наркотиков, сообщили Gazeta.SPb в координационном центре “Контакт” 3 июня. Это стало восьмой по счету акцией “Синяя птица — безопасная территория”.

В центре рассказали, что в последнее время надписи появляются реже — в некоторых районах Петербурга рекламу просто не нашли. Вместо рекламы психоактивных веществ волонтеры рисуют синюю птицу, как символ волонтерского движения.

Центр хочет расширить сотрудничество с УК и жилищными агентствами. Стоит отметить, что жители города не могут просто так закрашивать рекламу — это является нарушением или вандализмом, если здание относится к памятникам, но центр “Контакт” работает вместе с Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 150 волонтеров вышли закрашивать незаконную рекламу.