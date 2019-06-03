О короткой рабочей неделе в июне напомнили в Роструде

12 июня был признан праздничным днем в 1992 году. Фото: https://pixabay.com

12 июня был признан праздничным днем в 1992 году. Фото: https://pixabay.com

Россиян попросили не забывать, что 12 июня празднуют День России.

В связи с предстоящим праздником, следующая рабочая неделя будет короткой. Так, сообщали в Роструде, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, а 12 июня — национальный праздник День России — станет выходным.

В итоге в июне россиян ждут 19 рабочих дней и 11 выходных.

Напомним, что в 1990 году 12 июня Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Через два года день был признан праздничным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Ласточки” до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенным составом два дня.