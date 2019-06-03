Для обманутых дольщиков в Петербурге проведут конференцию

Покупатели квартир в ЖК “Галактика” и “Ванино” расскажут, что надо делать в случае проблем.

В Санкт-Петербурге 25 июня пройдет конференция, посвященная проблемам дольщиков проблемных домов, ее организатором стало издание “Мойка78”. Для того, чтобы посетить мероприятие, на него нужно предварительно зарегистрироваться.

Гости конференции расскажут что делать, когда на строительном объекте останавливаются работы, как общаться с застройщиком и получить от него временное жилье, когда и в какие суды идти, о чем говорить с юристами.

На мероприятии выступят покупатели квартир в ЖК “Галактика” и “Ванино”. Комплекс “Ванино” в Ломоносовском районе Ленобласти строил “Тареал”, но сейчас гендиректора ищут по дела о мошенничестве. Татьяна Морозова расскажет, как ванинцы борются за свое жилье. От дольщиков “Галактики”, который должна была построить ГСК Николая Пасяды, выступит Дмитрий Романов.

Мероприятие пройдет 25 июня (вторник) в 18:00 в МФК “Толстый сквер” на ул. Льва Толстого. По этой ссылке на него можно зарегистрироваться.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что Ленобласть собирается делать с проблемными объектами строительства. Эксперты считают, что большое число долгостроев связано с небывалым жилым строительством, но по их оценкам, даже если совместный проект властей и федструктур начнут воплощать, дольщики смогут получить квартиры не раньше, чем через 5 лет.