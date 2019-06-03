Ленобласть и федструктуры вместе закончат долгострои

Сдачи самих объектов, как считают эксперты, стоит ждать не раньше,чем через 5 лет. Фото: pixabay.com

Сдачи самих объектов, как считают эксперты, стоит ждать не раньше,чем через 5 лет. Фото: pixabay.com

Договора о софинансировании могут подписать уже на ПМЭФ.

Федеральные структуры могут помочь властям Ленобласти закончить проблемные строительные объекты, сообщает РИА Новости 3 июня. Госкомпания “Дом.рф” хочет попросить у правительства РФ субсидию на завершение работ.

Администрация Ленинградской области подтвердила готовность выделить 2 млрд рублей на достройку объектов, если “Дом.рф” поможет с финансированием.

Сейчас в Ленинградской области простаивают объекты целого ряда компаний: “Норманн”, “Ленспецстрой”, “Главстройкомплекс” и другие. Этим летом стороны хотят утвердить объем финансирования и список объектов — планируется, что вместе удастся сдать более половины из “черного списка”. Несколько договоров могут быть подписаны на ПМЭФ в начале июня.

В “Леноблсоюзстрое» РИА Новости рассказали, что причиной большого числа проблемных объектов стал небывалый рост жилого строительства в Ленобласти. При этом по оценкам экспертов, сдачи объектов можно ждать не раньше, чем через 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, что ждет Кронштадт через 5 лет.