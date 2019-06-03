Росстандарт: в России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов

В России анонсировали обновления около 10 тысяч действующих со времен СССР ГОСТов.

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов рассказал о крупнейших изменениях ГОСТов, которые действовали еще во времена СССР. Отметим, что ГОСТы действующие уже больше 20 лет не могут быть актуальными в 2019 году.

— Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские государственные стандарты, принятые до 1991 года»,— прокомментировал ситуацию Абрамов. Известно, что в настоящее время средний возраст ГОСТа составляет от 21 до 17 лет. По словам Абрамова, в скором времени Росстандарт (до 2021 года) планирует снизить этот показатель до десяти лет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.