В Петербурге за первые дни лета еще два человека подхватили клещевой энцефалит и болезнь Лайма

За прошедшую неделю к медикам обратились 232 покусанных насекомыми человека. Диагноз двоих из них – клещевой энцефалит.

Источники из больницы имени С. П. Боткина, сообщают, что в Санкт-Петербурге на прошлой неделе у двоих местных жителей был обнаружен энцефалит, а еще у двоих другой недуг — болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

Также сообщается, что первые укусы начались еще в мае. В тот месяц болезнь Лайма подцепили 17 человек, а клещевой энцефалит — семеро.

Отметим, что в настоящий момент стоит такая погода, при которой клещи чувствуют себя максимально комфортно. Поэтому будьте бдительны, когда идете в походы, парки, на пикники. Надевайте закрытую одежду, пользуйтесь репеллентами, соматривайте себя и своих близких после прогулок по лесу. В случае укуса – немедленно обращайтесь в медицинское учреждение.

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