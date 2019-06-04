Ученые развенчали миф о влиянии капусты на рост груди

Эксперты уверили, что овощ не может помочь в данном вопросе.

Об этом рассказали британские эксперты, которые обратили внимание на популярность капусты среди женщин, мечтающих о пышных формах. Специалисты уверяют, что несмотря на то, что в капусте действительно есть вещества, способные имитировать эстроген, это еще не значит, что от овоща растет грудь.

Дело в том, что организм реагирует на гормоны непредсказуемо, так что нет доказательств столь популярной теории. Грудь может вырасти, считают ученые, но разве чисто случайно.

«Я определенно не рекомендовал бы капусту в качестве средства для увеличения размера груди»,

— сказал эксперт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что размер груди женщины зависит от количества секса в ее жизни. Во время интимной близости в организме вырабатывается специальный гормон, отвечающий за рост груди. При этом девушки, которые не вели активную половую жизнь, активностью этого гормона похвастаться не могли и поэтому, уверены ученые, размер их форм уменьшался.