В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»

Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе».

Модернизированный Zenit M создан на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в базе и программном обеспечении. Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России.

Дизайн современной камеры Zenit M повторяет облик советских фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, можно с уверенностью говорить об успешном возрождении легендарного отечественного бренда совместно с компанией Leica.

Цена на фотоаппарат будет «совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте» – «Зенит» будет находиться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России возродят производство легендарных фотоаппаратов «Зенит».