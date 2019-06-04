Трамваи № 58 и № 100 изменят маршруты с 8 по 10 июня

В связи с проведением работ на тепловых сетях с 01:30 8 июня до 05:00 10 июня трамвайное движение по проспекту Просвещения от проспекта Энгельса до проспекта Культуры будет ограничено. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамваи будут следовать по следующему маршруту:

Трамвай №58 отправится с конечной станции «Улица Жени Егоровой» по действующей трассе до проспекта Луначарского, далее по проспекту Луначарского, проспекту Культуры до конечной станции «Проспект Культуры». Трамвай №100 начнет движение от конечной станции «Ж/д станция Ручьи» по действующей трассе до проспекта Культуры, далее по проспекту Культуры, проспекту Луначарского, проспекту Энгельса до конечной станции «Придорожная аллея».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что гидравлические испытания теплосети сегодня проведут в Невском районе и Кудрово. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта.