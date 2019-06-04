Нарушителям ПДД и единожды лишенным прав могут запретить пользоваться каршерингом

Проверять будущих клиентов должны будут и представители компаний, предоставляющих для аренды автомобили. Фото: https://pixabay.com
Проверять будущих клиентов должны будут и представители компаний, предоставляющих для аренды автомобили. Фото: https://pixabay.com

Для этих целей планируют создать единую базу нарушителей, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов.

Такую инициативу озвучил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров, сообщают “Известия”. Инициативу поддержали и в профессиональном сообщается, правда пока законодательно этот вопрос урегулировать сложно.

Для того, чтобы снизить количество дорожных происшествий с участием каршеринговых автомобилей, в ГИБДД планируют ввести единую цифровую базу, куда попадут злостные нарушители, а также уже ранее лишенные когда-то прав водители.

Представители профессионального сообщества поддерживают инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

Проверять будущих клиентов должны будут и представители компаний, предоставляющих для аренды автомобили.

Однако, высказывается профессиональное сообщество, это может привести к появлению нелегального рынка, где будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в тройной аварии на Невском пострадали два человека.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
гибдд каршеринговый автомобиль
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Нарушителям ПДД и единожды лишенным прав могут запретить пользоваться каршерингом
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