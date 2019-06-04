Мост через Унтерниску на “Скандинавии” закроют для грузовиков

С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч. Фото: Google.Maps

С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч. Фото: Google.Maps

Ограничения будут действовать, пока не наведут временный мост.

На мосту через реку Унтерниска на 47-ом км трассы “Скандинавия” Выборг — Светлогорск ограничат движение грузовиков, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 4 июня. Сама трасса А-181 проходит от Петербурга до границы с Финляндией.

С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч, а максимальная нагрузка для проезда транспорта не должна превышать 9 т. Такое решение приняли после проверки мостов через Вуоксу и Унтерниску. Скорость на мосту через Вуоксу уже ограничили с начала июня. Новые правила проезда останутся в силе, пока через реки не наведут временные мосты — это должно произойти до конца года.

На мосту через Черную изменений в режиме проезда не планируются. Вместо него до конца 2019-го устроят водопроводную трубу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дороги Ленобласти закроют для грузовиков на выходные.