Мост через Унтерниску на “Скандинавии” закроют для грузовиков

С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч. Фото: Google.Maps
С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч. Фото: Google.Maps

Ограничения будут действовать, пока не наведут временный мост.

На мосту через реку Унтерниска на 47-ом км трассы “Скандинавия” Выборг — Светлогорск ограничат движение грузовиков, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 4 июня. Сама трасса А-181 проходит от Петербурга до границы с Финляндией.

С 10 июня скорость на мосту ограничат до 40 км/ч, а максимальная нагрузка для проезда транспорта не должна превышать 9 т. Такое решение приняли после проверки мостов через Вуоксу и Унтерниску. Скорость на мосту через Вуоксу уже ограничили с начала июня. Новые правила проезда останутся в силе, пока через реки не наведут временные мосты — это должно произойти до конца года.

На мосту через Черную изменений в режиме проезда не планируются. Вместо него до конца 2019-го устроят водопроводную трубу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дороги Ленобласти закроют для грузовиков на выходные.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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