За летальное ДТП на Васильевском острове пьяный водитель может получить 7 лет заключения

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель такси.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

По версии следствия, мужчина в пьяном состоянии сел за руль транспортного средства. Также известно, что он являлся юристом одной из коммерческих фирм. На машине он передвигался со скоростью больше, чем 80 км/ч. После выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем такси.

В результате ДТП водитель встречного автомобиля погиб на месте происшествия от полученных травм. Травмы также получил и пассажир такси. Обвиняемый обстоятельна ДТП не помнит, потому что был в сильном алкогольном опьянении.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по “Сортавале” закрыли из-за крупного ДТП.