Движение по “Сортавале” закрыли из-за крупного ДТП

В аварии пострадал один человек. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В аварии пострадал один человек. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Два грузовых автомобиля и легковая машина столкнулись днем во вторник.

Автомобильное движение по трассе А-121 “Сортавала” закрыли в сторону Приозерска. На трассе столкнулись два грузовика и легковая машина, передают Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 4 июня.

ДТП произошло около 13:30 на 5 км трассы. А-121 пролегает от Петербурга до Сортавалы и трассы “Кола”. Водитель легковой машины врезался в грузовой автомобиль, ехавший на встречу, он занимался дорожными работами на участке. В “легковушку” сзади въехал другой грузовик с пустым газовозом. Пострадал один человек.

Проезжую часть закрыли, машины пускают по обочине. На месте поставили временные знаки и световые сигналы. На месте выросла пробка длиной в 2 км, передают в ФКУ Упрдор Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мост на “Скандинавии” закроют для грузовиков.